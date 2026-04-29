Games Done Quick ospiterà un evento di beneficenza di speedrunning alla Gamescom di quest'anno

HQ

Se non eri già abbastanza entusiasta per la Gamescom 2026, ora c'è un altro grande motivo per essere entusiasti. GDQ o Games Done Quick, l'organizzatore benefico di speedrunning, arriva finalmente in Europa con un evento dal vivo di tre giorni che si terrà a Colonia, al Gamescom.

Lì vedremo i giocatori più veloci del mondo, da una selezione selezionata, affrontare sfide incredibili, mostrando le loro abilità tutto a beneficio di una buona causa. All'evento Gamescom, GDQ sarà a favore di Gaming for Democracy, un'iniziativa creata in collaborazione con Bertelsmann Stiftung e Stiftung Digitale Spielekultur che sostiene l'impegno civico e i valori democratici attraverso il gaming.

"Siamo entusiasti di espandere Games Done Quick a livello globale e di portare un evento dal vivo a Gamescom in Germania, un'opportunità incredibilmente significativa per il nostro team. Questa partnership non solo sostiene un'iniziativa straordinaria, ma crea anche spazio per la partecipazione di più corridori, soprattutto per coloro che non hanno mai avuto l'opportunità di viaggiare negli Stati Uniti," ha dichiarato Ashley Farkas, proprietaria di Games Done Quick e direttrice aziendale.

Tim Endres, direttore di Gamescom, ha aggiunto: "Lo speedrunning cattura milioni di persone in tutto il mondo. Siamo quindi ancora più entusiasti di annunciare la GDQ della gamescom. Questo offre ai fan in Europa la loro prima opportunità di vivere dal vivo questo popolare formato. Allo stesso tempo, l'evento sottolinea l'importanza della gamescom non solo nel suo ruolo di primo piano per l'industria e la comunità videoludica, ma anche come piattaforma per il coinvolgimento sociale."

Il primo evento europeo della GDQ e la prima partnership con Gamescom si svolgono dal 28 al 30 agosto. Se vuoi avere la possibilità di partecipare, le iscrizioni dei runner si apriranno il 4 maggio.