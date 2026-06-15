Games Workshop afferma che un artista, non l'IA, ha dato a un Space Marine un dito in più nella nuova arte

HQ

Games Workshop ha chiarito che uno Space Marine che alza un sopracciglio con un dito in più non è stato creato dall'IA, ma per un vero errore di un artista. Lo Space Marine in questione proviene da un'opera d'arte di Warhammer: The Horus Heresy, un gioco ambientato diecimila anni prima degli eventi di Warhammer 40.000, quando gli Space Marine erano praticamente a pezzi. È logico, quindi, che uno di loro potesse avere sei dita.

Ma non è questa la scusa che Games Workshop cerca qui. Il proprietario di Warhammer ha detto in un post su Facebook che non stiamo guardando un marine mutante nella nuova arte, ma piuttosto il dramma deriva da un errore. "Lo stile artistico dell'Eresia di Horus, dalla sua prima edizione nel 2012, prevede che un artista fonga la fotografia in miniatura con l'arte per creare una scena drammatica. In questo caso, aggiungendo un po' di drammaticità inaspettata," spiega GW.

Games Workshop ha da un po' di tempo una posizione molto forte contro l'IA. Dopo che la direzione ha esaminato la tecnologia e ha scoperto che non aveva praticamente alcun interesse per l'azienda, il proprietario di Warhammer non è stato affatto accogliente verso l'IA come le altre aziende nel mondo. I fan l'avrebbero presa piuttosto sul serio, allora, se GW avesse usato l'IA per un'opera d'arte. Fortunatamente, è solo un errore umano. Ricordi quando potevamo averli e non pensavamo subito di distruggere le macchine in una moderna rivoluzione luddista?