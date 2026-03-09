Games Workshop cambia i colori di Warhammer per avere il nome che ti aspetteresti

HQ

Era interessante e unico quando i negozi di Warhammer si chiamavano negozi Games Workshop, e fino a qualche giorno fa come i colori usati solo per le miniature di Warhammer avessero il logo della Cittadella. Proprio come i negozi sono stati trasformati in negozi Warhammer, ora Games Workshop sta ribrandeggiando la sua colorazione per rendere le cose un po' più evidenti.

Come puoi vedere nel video qui sotto, non è difficile capire perché Games Workshop abbia fatto questo cambiamento. La qualità della vernice e i vasi rimangono gli stessi, solo che l'adesivo intorno al vaso cambia. Invece del bellissimo e nostalgico logo della Cittadella, vediamo un nuovo logo Warhammer Colour in stile audace.

Non è passato inosservato su internet che questo assomiglia molto al font usato per i marchi di modellismo in Giappone, un mercato in cui Warhammer vuole davvero entrare in grande stile. Con la presenza di kanji anche nei nuovi potenzi, non sembra troppo cospirazionista vedere che non è solo perché Games Workshop voleva cambiare gli adesivi. Non tutti i barattoli sono già stati cambiati, ma nelle prossime settimane e mesi nei negozi locali vedrai i colori Citadel sbiadirsi lentamente, con i loro sostituti Warhammer Colour che arrivano in forma più spessa di uno strato di base non lavato.

Annuncio pubblicitario: