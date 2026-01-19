Games Workshop conferma ancora una volta l'esistenza di Custodes femminili in Warhammer 40.000

HQ

Venerdì scorso, Games Workshop ha ospitato una presentazione di anteprima di Capodanno in cui ha offerto ai fan di Warhammer una vera e propria quantità di notizie da esaminare. Sebbene i nuovi Corsari Aeldari, gli eserciti di Age of Sigmar e le splendide miniature dei Corsari Rossi siano stati certamente sufficienti a fare notizia, c'è stato qualcosa che ha attirato l'attenzione di molti fan durante il fine settimana.

Ovvero, la riaffermata esistenza delle Custodes femmine. Questo era stato un punto di controversia in passato, poiché il lore precedente e le miniature senza elmo suggerivano che le guardie potenziate geneticamente dell'Imperatore fossero tutte maschi, come gli Space Marine. Tuttavia, in un nuovo post della community, è confermato che i Custodes non sono solo Space Marine in armature dorate, ma possono essere sia femmine che maschi.

Alcuni fan sostengono che questo superi la lore preconsolidata, mentre d'altra parte sembra che si tratti semplicemente di uno sviluppo nuovo in un universo in continua evoluzione, che non aveva una lore solida per i Custodes fino a forse alla 7ª o 8ª edizione del gioco da tavolo.

L'arrivo delle unità femminili dei Custodes coincide con l'introduzione di un nuovo esercito in arrivo per Warhammer: The Horus Heresy, un wargame da tavolo ambientato 10.000 anni prima di Warhammer 40.000. Tuttavia, anche se queste unità risalgono a millenni fa, puoi comunque usarle nelle tue partite di 40k, il che significa che tutti ricevono qualche nuovo e brillante oro per ragazzi e ragazze.