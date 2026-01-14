Games Workshop, l'azienda dietro Warhammer, assume una posizione ferma contro l'IA

HQ

Games Workshop, l'azienda dietro Warhammer, sta assumendo una posizione ferma contro l'uso dell'IA generativa nei suoi progetti, e all'esterno dell'azienda tramite le sue concorrenze. L'azienda ha studiato la tecnologia, ma a quanto pare c'è poco entusiasmo per essa nel suo stato attuale.

"Abbiamo concordato una politica interna per guidarci tutti, attualmente molto cauta, ad esempio non permettiamo l'uso di contenuti generati dall'IA o dell'IA nei nostri processi di progettazione o del loro uso non autorizzato al di fuori di GW, inclusi i nostri concorsi", ha dichiarato il CEO Kevin Rountree nel rapporto finanziario semestrale. "Dobbiamo anche monitorare e proteggerci dal punto di vista della conformità dei dati, della sicurezza e della governance, i motori di IA o machine learning sembrano essere automaticamente inclusi nei nostri telefoni o laptop, che ci piaccia o no."

Rountree afferma anche che l'azienda continuerà a rispettare i suoi creatori umani, citando le nuove assunzioni nei reparti creativi di Warhammer Studio come prova che Games Workshop tiene ancora più a un tocco umano che a ciò che internet chiama in gran parte "sciocchezze di IA".

"Individui talentuosi e appassionati che rendono Warhammer la proprietà intellettuale ricca ed evocativa che i nostri appassionati e tutti noi amiamo," Dice Rountree.