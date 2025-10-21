Games Workshop rivela i rinforzi norscani per gli eserciti del Caos del Vecchio Mondo

HQ

Quando pensi al Caos nel Vecchio Mondo di Warhammer, probabilmente pensi a enormi demoni o guerrieri corazzati vestiti con mantelli rosso sangue e avvolti dalla morte. Potresti non pensare a un uomo corpulento e a torso nudo che brandisce quello che sembra un brutto strumento agricolo e copre una voglia con un elmo con le corna.

Tuttavia, i razziatori norscani sono altrettanto vitali di un esercito del Caos come qualsiasi altro pezzo, soprattutto se ami la fanteria più economica o la cavalleria veloce. Anche Games Workshop lo sa, motivo per cui offre un set di rinforzi da 50 uomini appositamente per i Chaos Marauders.

Nella scatola ottieni 40 Chaos Marauders e 10 Marauder Horsemen. Puoi personalizzare i tuoi Marauders con le opzioni delle armi e dividerli in due squadre da 20 uomini o quattro squadre da 10 uomini, ognuna con le proprie opzioni di leadership. Dai brutali stendardi ai tamburi di pelle, puoi equipaggiare i tuoi furiosi norscani con tutto ciò che vuoi e contribuire a porre fine brutalmente alla pace del Vecchio Mondo.

