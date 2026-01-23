HQ

Quando ho recensito per la prima volta un controller GameSir, pensavo che il marchio offrisse principalmente alternative economiche e funzionali ad alcuni dei nomi più importanti di periferiche e accessori per il gaming. A molto meno del costo anche di un controller Xbox Series X/S o PS5 normale, si poteva trovare uno smartphone che facesse praticamente lo stesso lavoro, con le levette a vita ultra lunga di GameSir. È un affare piuttosto buono, ma come si posiziona il marchio quando alza il prezzo?

Questa è la domanda a cui risponderemo quando guarderemo il GameSir G7 Pro. Ancora una volta, non spenderai nemmeno lontanamente quanto potresti per i controller pro di un altro marchio, che possono costare da £100 a £200. Tuttavia, GameSir sta facendo un passo appena fuori dalla gamma che ci si aspetterebbe per un controller normale. Con un prezzo di £89,99 per il Mech White o il bellissimo Shadow Ember (che è quello che GameSir ha inviato quando ho chiesto loro di sorprendermi con il colore), stiamo spendendo una buona somma per il G7 Pro.

A quel prezzo, si ottiene un design prima di tutto splendido, anche rispetto al G7 SE Wired, che sembra in qualche modo simile. Impugnature texturizzate, una brillante sfumatura rossa per la Shadow Ember, molti pulsanti aggiuntivi (tutti tranne quello del logo Xbox che si possono mappare tramite l'app GameSir Nexus, tra l'altro), e persino un protegge per la porta USB-C in alto. Oltre al controller stesso, avrai un paio di opzioni di D-pad intercambiabili nella scatola, oltre a un supporto di ricarica, un dongle USB per la connessione wireless e un cavo per giocare via cavo. Queste sono ulteriori cose che potrebbero non rendere il controller migliore nelle tue mani, ma almeno farti sentire di spendere i tuoi soldi in modo saggio per il prodotto premium di GameSir.

Sono particolarmente utili quando hai ancora una sensazione più economica e plastica per gran parte del controller. Le impugnature sono solide e, anche se la maschera sostituibile è un bel tocco, la plastica non sembra premium, almeno per me. Lo stesso vale per il peso. È la migliore sensazione che abbia mai provato su un controller GameSir, ma tende comunque un po' verso il lato più leggero. Se posso lamentarmi ancora di un'altra cosa prima di tornare al buono, aumenterei anche la dimensione del controller. È molto più piccolo del mio solito utilizzo, e anche se non ho le mani più grandi al mondo, mi chiedo come altri utenti gestiranno la dimensione relativamente piccola rispetto al numero di pulsanti.

Ok, il tappo di whining è spento, perché penso che questo sia uno dei migliori, se non il migliore, controller che si possa trovare in questa fascia di prezzo. La sensazione del controller nel suo complesso potrebbe non impressionarmi quanto dovrebbe, ma le levette offrono una reattività incredibile e si capisce che stanno sfruttando al massimo la segreta e duratura di GameSir. Il controllo è fluido sia che stia correndo per le strade di Los Santos sia cercando disperatamente di schiacciare i tasti per uscire dalla combo di un avversario in 2XKO. Ammetto che non ho passato molto tempo a usare la funzionalità wireless, dato che preferisco semplicemente giocare con un controller cablato, ma la connettività wireless era fluida e reattiva quando ci ho provato. I grilletti, i paraurti, le palette posteriori e i pulsanti frontali danno tutti quel meraviglioso clic, e sembrano fatti per durare.

Se stai cercando un controller che ti offra prestazioni ultra-reattive e qualità duratura, allora non c'è motivo per cui non dovresti guardare al GameSir G7 Pro. A parte le piccole critiche sul design e sulla sensazione, questo controller offre ciò che molti altri concorrenti non sono riusciti a trovare nonostante abbia richiesto un notevole aumento di prezzo. Certo, potresti spendere molto se vuoi le edizioni speciali Wuchang: Fallen Feathers o Zenless Zone Zero, ma se sei un appassionato di nero e rosso come me, puoi prendere la versione normale del G7 Pro senza pensare a un sostituto per molto tempo.