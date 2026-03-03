GameSir G8+ Galileo MFI

Che avvenga tramite dispositivi come PlayStation Portal, Logitech G Cloud o altro, è chiaro che lo streaming di giochi sta guadagnando terreno in una misura o nell'altra. Ecco perché ora ha più senso che mai essere equipaggiati con un dispositivo che ti permetta di trasmettere i giochi in streaming, e se lo guardi con più sobrietà c'è un trucco nel fatto che questo dispositivo sia il tuo smartphone.

Che si tratti di un iPhone 13, di un OnePlus con qualche anno di esperienza o di un Nothing Phone, c'è una buona probabilità che lo schermo sia migliore di un PlayStation Portal, gli altoparlanti siano migliori, la batteria duri più a lungo e non faccia rumori o non emetta alcun suono. I telefoni sono a volte progettati anche per il gaming mobile autonomamente, quindi perché non usarli anche in questo contesto?

Ed è qui che entrano in gioco i controller mobili, dove aziende come Backbone e Razer competono da anni, un piccolo accessorio che porti con te quando vuoi giocare a un gioco mobile dedicato o trasmettere giochi dalla tua console o dal cloud. Non serve che venga caricato, è solo nella tua borsa per quando arriva il momento d'oro.

E ad essere completamente onesti, è quasi difficile immaginare una versione migliore di questo concetto rispetto al G8+ Galileo MFI di GameSir (sì, è un nome fastidioso). Per circa £80, ottieni un controller che può accogliere telefoni Android di tutte le dimensioni, sia iPhone più vecchi che più recenti (se hanno USB-C), e persino un iPad Mini, che si collega direttamente tramite la porta menzionata e alimenta il controller. Inoltre, c'è un jack per cuffie, un passthrough se vuoi ricaricare mentre giochi, e forse la migliore qualità costruttiva che abbiamo visto su questo tipo di controller.

Annuncio pubblicitario:

L'ergonomia è davvero un trionfo, prima di tutto. GameSir ha optato per un design che fa risparmiare spazio, sacrificando semplicemente il comfort, quindi il G8+ è piuttosto ''massiccio', come se tenessi qualcosa che somiglia a un controller Xbox Series tra le mani. Per chi di noi ha le mani grandi, questa è davvero una benedizione. Sia le levette analogiche che i pulsanti del grilletto sono a effetto hall, che forse non è dimostrabilmente più reattivo, ma almeno dura più a lungo rispetto ai setup tradizionali. Tuttavia, dopo aver giocato ai giochi Game Pass tramite streaming durante le vacanze invernali, posso dire che sia i grilletti, le levette analogiche che i pulsanti a membrana funzionano perfettamente.

Ma vale la pena tornare al problema dello storage. Il G8 è piuttosto grande - anzi, è quasi grande con un dispositivo inserito che senza, e con i suoi 252 grammi non è esattamente leggero. Questo significa che non è un piccolo accessorio da portare nella tasca della giacca, ma qualcosa che sta nella borsa. Probabilmente è impossibile offrire una qualità costruttiva così solida in una forma più pieghevole, ma possiamo sognare, vero?

Inoltre, questo è di gran lunga il controller mobile più comodo e reattivo che abbia mai provato, e uno che consiglio volentieri, ad esempio, rispetto al Kishi V3 di Razer, che è sia circa 25-30% più costoso che secondo me non altrettanto valido.

Annuncio pubblicitario: