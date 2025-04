GameSquare cede le sue azioni in FaZe Clan

HQ

Dopo un po' di tempo in cui è stato gestito da dirigenti e persone aziendali meno a conoscenza dei modi degli eSport e della cultura degli influencer di oggi - un periodo che ha portato aFaZe Clan diventare una società quotata in borsa e poi a perdere la maggior parte del suo valore e valore sullo spietato mercato azionario - il team di eSport ha attraversato una fase in cui il controllo viene riacquisito dal suo fondatore originale.

Ciò ha significato un taglio significativo del grasso e molti membri sono stati liberati dai loro contratti, il tutto mentre FaZe ritorna a ciò per cui era meglio conosciuto, l'abilità competitiva, e questo sta continuando con gli ultimi sviluppi.

La società madre GameSquare ha deciso di cedere la sua partecipazione del 25,5% nell'organizzazione, riconsegnando il controllo operativo al CEO Richard "FaZe Banks" Bengston. Questo fa semplicemente parte di uno sforzo per continuare a crescere e vedere il team generare ricchezza, poiché GameSquare è ancora il proprietario del team, nonostante abbia rinunciato al controllo su come opera.

In un comunicato stampa, il CEO di GameSquare Justin Kenna ha dichiarato: "Il 2024 è stato un anno di trasformazione per GameSquare, evidenziato dal completamento dell'acquisizione di FaZe Clan, dagli investimenti nel nostro team e nelle nostre capacità globali e dalla piattaforma multimediale di nuova generazione che abbiamo creato per promuovere le opportunità di cross selling e aumentare la nostra quota di mercato. Guardando al 2025, gli annunci di oggi sono importanti catalizzatori per ottimizzare il nostro modello di business e raggiungere la redditività nei prossimi trimestri".

Questa decisione porterà alla creazione di una nuova divisione di GameSquare specializzata nel lavoro di eventi, con un focus specifico sulle esperienze di vita reale che si rivolgono ai migliori marchi e talenti.