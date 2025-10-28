Gamestop dichiara finita la guerra delle console, con 30 anni di ritardo

HQ

Gamestop sta facendo del suo meglio per rimanere rilevante in un settore con cui sembra avere sempre meno a che fare. Il che è molto evidente nel loro ultimo post piuttosto stonato su X, dove hanno dichiarato che le guerre delle console sono finite. Fatto e spolverato.

Il problema è ovviamente che le guerre delle console sono finite circa 30 anni fa. E la battaglia tra Nintendo e Sega è stata risolta da tempo. Eppure Gamestop sta cercando di affermare che la vera guerra delle console è iniziata con Halo sulla Xbox originale nel 2001, e così facendo ha anche forzato una riscrittura dell'intera narrazione.

Non sorprende che il post su X abbia sollevato un sacco di sopracciglia e abbia raccolto un sacco di critiche da parte di giocatori e storici. Un completo disastro di pubbliche relazioni che ha appena dimostrato ancora una volta quanto sia diventata disconnessa l'azienda, o quel poco che ne rimane.