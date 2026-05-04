Gamestop fa un'offerta di 55 miliardi di dollari per eBay

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Quello che inizialmente sembrava una brutta battuta del Pesce d'aprile è ora stato confermato. GameStop sta facendo un'offerta da 55 miliardi di dollari su eBay, o più precisamente 123 dollari per azione. L'accordo è destinato a essere finanziato tramite una combinazione di contanti e azioni, con metà del pagamento effettuato in ciascuna forma.

Dietro l'offerta c'è Ryan Cohen, CEO di GameStop, che, secondo i rapporti, vuole trasformare eBay in una piattaforma capace di competere con Amazon. Ritiene che ciò sarà possibile grazie a varie misure aggressive di riduzione dei costi e nuove iniziative, incluse quelle relative al trading live e ai negozi fisici che fungono da hub. Finora, non ci sono stati commenti ufficiali da eBay a riguardo.

Cosa ne pensi? eBay e GameStop funzionerebbero bene insieme?