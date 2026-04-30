GameStop prende in giro Sony in mezzo a una controversia sul DRM di PlayStation

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Come molti di voi sapranno, negli ultimi giorni c'è stata una discussione piuttosto accesa riguardo a Playstation e al suo presunto DRM a 30 giorni, che si è rapidamente trasformato in uno dei punti di discussione più importanti degli anni finora. E anche se ora (finalmente) abbiamo ricevuto un aggiornamento ufficiale da Sony sulla questione, Gamestop ha colto l'occasione per ricordarci che i giochi fisici dominano ancora sovrano, oltre a prendere in giro Sony per il loro errore di PR.

In un post sui social media, la catena prende chiaramente in giro Playstation e ci ricorda che le copie cartacee dei tuoi giochi restano la migliore alternativa.

"Crediamo che i giochi debbano funzionare per i giocatori, non contro di loro. Se lo possiedi, dovresti poterci giocare in qualsiasi momento e ovunque, che tu sia online o offline. Siamo qui per aiutarti. Inizia una vera collezione che puoi giocare, condividere e scambiare, solo su Gamestop"

In breve, ci ricordano che la proprietà digitale significa essenzialmente avere solo una licenza, e che dovresti rivolgerti a loro e ai loro negozi per costruire una collezione fisica.