Gamestop spera che Bitcoin rimetterà in piedi l'azienda

Uno dopo l'altro, i grandi rivenditori di giochi sono stati costretti a chiudere, e uno dei più grandi era Gamestop, che oggi, però, è meglio conosciuto per manipolare i prezzi delle azioni (se lo trovate interessante, vi consigliamo il documentario Netflix Eat the Rich: The Gamestop Saga ) e titoli negativi sulle strategie future dell'azienda - che al giorno d'oggi sembrano essere sempre meno incentrate sul gaming.

Ora Börsvärlden riporta che Gamestop ha deciso di provare una nuova strategia: la criptovaluta. In un rapporto finanziario, la società annuncia che il consiglio di amministrazione "ha approvato all'unanimità un aggiornamento della sua politica di investimento per aggiungere Bitcoin come asset di riserva del tesoro".

Naturalmente, non sappiamo ancora se questo avrà successo, ma diversi analisti sono scettici sul fatto che salverà la nave.