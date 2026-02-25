Gamevestor permette ai giocatori di supportare e beneficiare dei loro titoli preferiti in arrivo

HQ

Oggi ci sono molti modi per supportare gli sviluppatori di videogiochi, alcuni offrono persino modi per finanziare progetti direttamente tramite qualcosa come Kickstarter. Tuttavia, non c'è un vero modo per un giocatore di sentire un ritorno sull'investimento se non acquistando un gioco che gli piace... Alla fine. Gamevestor sta per cambiare tutto.

Proveniente dai veterani dell'industria dei videogiochi Ivan March e Arthur Van Clap, Gamevestor crea un ponte tra gli sviluppatori che vogliono vedere finanziati il loro progetto e i giocatori che credono così fermamente in un gioco da essere disposti a investirci. La differenza chiave tra il finanziamento di Gamevestor e qualcosa come Kickstarter, ad esempio, è che, a seconda delle performance commerciali del gioco, gli investitori potrebbero vedere rendimenti che variano da 1,5 a 2 volte l'importo investito. Questo sposta l'obiettivo dal semplice vedere il gioco prendere vita al sostenere un progetto che può offrire un ritorno solido.

Ogni investimento comporta rischi, e Gamevestor ne è più che consapevole. Pertanto, esistono regolamenti per proteggere gli investitori il più possibile. Gli esperti esamineranno e valuteranno i progetti sulla piattaforma di Gamevestor, verranno concessi rimborsi parziali se un progetto non raggiunge i suoi obiettivi di milestone, e ogni campagna avrà informazioni chiare su obiettivi, rischi e struttura finanziaria.

Attualmente, sulla piattaforma sono disponibili tre giochi: Void Reaver è un sopravvissuto roguelite, Black One Blood Brothers è un FPS tattico simulato, e IMMORTAL: And the Death that Follows è un RPG hack & slash.