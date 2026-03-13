Gaming Copilot AI arriverà sulle console Xbox quest'anno
L'assistente AI per il gaming è attualmente disponibile su altre piattaforme, ma Microsoft lo porterà presto sulle proprie console.
Gaming Copilot, l'assistente AI che ti permette di ricevere aiuto su un gioco che stai giocando in quel momento, arriverà presto sulle console Xbox di nuova generazione. Attualmente è disponibile su PC, mobile e ROG Xbox Ally X e Ally dall'anno scorso, e ora sta finalmente arrivando sul grande mattone stesso.
Ciò è stato confermato nientemeno che da Sonali Yadav, product manager del gruppo partner di IA per il gaming di Xbox, che, parlando in un intervento alla GDC seguito da GamesRadar+, ha detto che anche Gaming Copilot si espanderà verso altri servizi. "Sono entusiasta di annunciare che entro la fine dell'anno porteremo Gaming Copilot sulle console di nuova generazione, e continueremo a portarlo su più servizi che i giocatori stanno usando", ha detto Yadav.
Anche se potresti non essere a conoscenza della funzione, considerando il suo uso limitato della piattaforma, può offrire una mano nei giochi mentre li giochi, ricordandoti alcuni dettagli come ricette di creazione, oltre a dettagli più importanti e personali come i dati account e la cronologia di gioco. Forse non viene adottata dai giocatori di tutto il mondo, ma chi l'ha usata sta aiutando a migliorarla, ha spiegato Yadav.
"Abbiamo imparato molto quest'anno e apprezziamo tutti i feedback che abbiamo ricevuto dalla comunità", ha detto.