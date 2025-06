Gandalf fa un salto nella Contea nel nuovo trailer di gioco Tales of the Shire

HQ

Il 29 luglio l'attesa è finalmente finita. I fan del Signore degli Anelli che amano i giochi più accoglienti non hanno avuto molte opportunità di combinare le due cose, ma Tales of the Shire porta il ritmo rilassato della vita degli Hobbit nelle tue mani.

Nel nuovo trailer di gioco, vediamo che gli Hobbit trascorrono il loro tempo intorno a tre cose principali: amici, ricerca di cibo e cibo. Potrai vagare per Hobbiton e la Contea per abbellire la tua casa, creare ricette raffinate e mantenere la tua vita il più eccitante possibile prima che sia il momento di tornare a casa per una terza colazione.

Il gioco presenta anche un cameo di Gandalf, così come enormi feste Hobbit che ci ricordano il compleanno di Bilbo Baggins all'inizio della trilogia de Il Signore degli Anelli. Dai un'occhiata al gameplay qui sotto:

Tales of the Shire verrà lanciato il 29 luglio per Xbox Series X/S, PS5 e PC.