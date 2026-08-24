La storica gara IndyCar si è svolta nel centro di Washington D.C. per il 250º anniversario degli Stati Uniti

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Gli Stati Uniti hanno compiuto 250 anni nel 2026, e Donald Trump ha scelto di celebrare la fondazione del paese promuovendo una serie di eventi a Washington D.C. Quello che ha attirato più attenzione è stato l'evento UFC di giugno nel giardino della Casa Bianca, durante l'80° compleanno di Trump.

Lo scorso fine settimana, il Freedom 250 Grand Prix dell'IndyCar si è svolto per le strade di Washington D.C., una gara speciale attraverso il National Mall, intorno agli Archivi Nazionali e lungo la storica Pennsylvania Avenue (anche se il circuito ha dovuto essere cambiato per evitare di passare proprio accanto al Campidoglio degli Stati Uniti a causa di una legge che vietava la pubblicità nei terreni del Capitolio). Un sorvolo militare, incluso uno di quelli dell'Air Force, ha sorvolato i cieli della capitale degli Stati Uniti, e poi lo stesso Trump ha alzato la bandiera verde.

La gara ha avuto un vincitore locale, Kyle Kirkwood, di particolare importanza perché ha ridotto il distacco dal leader IndyCar Alex Palou da 133 a 91 punti, anche se lo spagnolo rimane il grande favorito per conquistare un quinto titolo da record, quarto assoluto.