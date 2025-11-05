Gareth Bale deluso dalla "mancanza di qualità" di Mbappé e Vinícius contro il Liverpool, "forse hai bisogno di un '9'"

HQ

Gareth Bale, ex leggenda del Real Madrid, è rimasto deluso dalla partita di ieri sera con il Liverpool, dove la sua ex squadra ha perso 1-0 in Champions League. Mentre il Real Madrid ha spinto per il gol nell'ultimo terzo della partita, dopo aver ricevuto il gol da Mac Allister, si è lamentato del fatto che Mbappé e Vinícius "non hanno prodotto alcuna magia. È stato deludente che nell'ultimo terzo non ci sia stata la qualità che ti aspetti dal Real Madrid".

Bale, ospite per CBS Golazo, ha suggerito una soluzione: un centravanti, un "numero nove", per essere vigili in area. "A volte devi andare a mettere alla prova il difensore. Erano chiaramente più veloci di qualsiasi giocatore in campo. Forse non lo fanno perché non c'è nessun altro nella scatola in attesa delle croci. Forse hai bisogno di un '9'", ha detto.

Bale ha finito per suggerire che la situazione più difficile per l'allenatore è "gestire l'ego". "Penso che tutti sappiano che al Real Madrid a volte si tratta più di gestire i giocatori che di fare solo tattica. Sono sicuro che Xabi lo sa, data la sua vasta esperienza come giocatore e ora come allenatore", ha detto di Xabi Alonso, con cui ha condiviso lo spogliatoio durante la stagione 2013/14.