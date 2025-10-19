Gareth Bale spiega la sua paura di andare in bancarotta: "Quando finisco, smetto di ricevere l'assegno..."

HQ

Gareth Bale, calciatore in pensione famoso per il suo periodo al Real Madrid dove ha vinto cinque titoli di Champions League e tre titoli della Liga, oltre alle sue 111 presenze con il Galles tra il 2006 e il 2022, portando la sua nazionale a due presenze in UEFA Euro e una Coppa del Mondo, ha appeso gli scarpini al chiodo nel gennaio 2023.

Nel 2016, quando ha firmato un nuovo contratto con il Real Madrid, è diventato uno dei calciatori più pagati al mondo. Ha stimato un patrimonio netto di 120 milioni di sterline/138 milioni di euro, secondo Wales Online. Tuttavia, in un'intervista con Front Office Sports (tramite TalkSports), ha ammesso la sua paura... di andare in bancarotta.

"C'era una cosa che mi ha sempre spaventato dentro. Si leggono articoli su quando le persone finiscono lo sport professionistico, vanno in bancarotta. Non sanno come gestire i loro soldi, non sanno come fare tutte queste cose", ha detto Bale.

"Molti, immagino, atleti vivono uno stile di vita sontuoso. Cerco di non farlo. Ho sempre avuto un occhio di riguardo su come sarebbe stata la vita dopo il calcio. Quando finisco, smetto di ricevere l'assegno. In che modo le persone ristrutturano la loro vita?

"Quindi ho sempre cercato di diversificare fin dall'inizio. Ho sempre avuto questa idea di pilastro in cui avrei cercato di investire i miei soldi in cose diverse. Se un pilastro viene abbattuto e non funziona, l'intero edificio non crollerà", ha spiegato l'ala gallese in pensione.

Alcuni di questi pilastri includono il lavoro come opinionista per TNT Sports, l'apertura di alcuni bar a tema golfistico e, più recentemente, ha cercato di diventare un investitore come parte di un consorzio a Cardiff City, il suo club originale, ma finora i loro tentativi di proprietà sono stati respinti dall'attuale proprietario.

