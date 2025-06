Garfield Kart 2 - All You Can Drift è ufficiale e uscirà a settembre

Poco tempo fa, abbiamo riportato una valutazione australiana per un potenziale sequel di Garfield Kart. Ora, abbiamo una conferma ufficiale dell'esistenza del gioco sotto forma di un nuovo teaser trailer.

Come sospettavamo, il titolo del gioco è Garfield Kart 2 - All You Can Drift. Il gioco uscirà anche il 10 settembre per Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store e Steam. Non sappiamo ancora se il gioco avrà la sua versione Switch 2, ma sembra perfettamente adatta anche per quella piattaforma.

Sfortunatamente, non siamo riusciti a vedere alcun gameplay nel teaser trailer. Solo un Garfield in CGI che si prepara a sfrecciare sulle strade ancora una volta. Con un sacco di tempo rimasto prima del lancio, però, ci saranno tutta una serie di opportunità per lo sviluppatore Eden Games e l'editore Microids di mostrare di più di questo nuovo pilota.