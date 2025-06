Gary Oldman nominato cavaliere per il compleanno del re

HQ

Ogni anno, in linea con il compleanno del monarca regnante del Regno Unito, un gruppo di persone riceve onorificenze designate per i loro sforzi nel campo in cui operano. Di recente, vi abbiamo parlato del fatto che il calciatore David Beckham farà parte della lista di quest'anno, con la personalità sportiva destinata a diventare un Sir con il titolo di cavaliere, ma non è l'unica figura di alto profilo che riceve il trattamento quest'anno.

Anche Gary Oldman, forse meglio conosciuto negli ultimi tempi per aver interpretato Sirius Black inHarry Potter e Jackson Lamb inSlow Horses, è stato onorato ed è destinato a diventare un Sir. Il cavalierato di Oldman è concesso per "servizi al dramma" ed è l'unico attore destinato a diventare un Sir agli onori di quest'anno.

C'è una lista di altri che ricevono onorificenze quest'anno, con oltre 1.200 persone nella lista delle onorificenze. Solo 14 di questi sono stati nominati cavalieri, dimostrando quanto sia raro per le persone essere soprannominate Sir.

Per quanto riguarda chi altro riceverà un'onorificenza oltre a Oldman e Beckham, anche Roger Daltrey, il frontman di The Who sarà nominato cavaliere, mentre l'olimpionico Alistair Brownlee, i sensazionali talenti delle freccette Luke Littler e Luke Humphries, lo scultore Anthony Gormley e altri, faranno tutti il taglio quest'anno.

