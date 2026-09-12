Gary Oldman sembra pensare che il prossimo James Bond sia stato scelto e spera che sia un Slow Horses co-protagonista

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Non che Slow Horses e James Bond esistano nello stesso universo, ma se lo facessero, sarebbe un bel risultato per un rifiutato di Slough House essere promosso al programma 00 dell'MI5. Tuttavia, in questo mondo ipoteticamente fuso, è molto plausibile che Jack Lowden presto faccia lo stesso, dato che la star di Slow Horses è una delle favorite per prendere il posto di James "007" Bond.

Toccando questa questione, ora il co-protagonista di Lowden in Slow Horses, interpretato dal leggendario Gary Oldman, ha parlato del dilemma di Bond, suggerendo di sembrare sapere che il prossimo 007 è stato scelto e che spera che Lowden sia l'uomo giusto per il lavoro.

Parlando con Global News in Canada, Oldman ha dichiarato quanto segue: "Si vocifera che sia nella lista ristretta. Lo scopriremo presto, vero? Perché l'hanno scelto. Hanno fatto la loro scelta, ma non l'hanno ancora annunciata. Quindi incrocio le dita per Jack."

Ci sono alcuni altri favoriti per il ruolo di James Bond, ma molti di questi sono star più in vista rispetto a Lowden, il che dovrebbe giocare a favore dello scozzese, dato che i creativi di 007 tendono a scegliere stelle meno conosciute che possono poi scolpire la spia perfetta, invece che il contrario.

Chi sceglieresti come il prossimo James Bond?