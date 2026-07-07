Gauff ottiene una rimonta contro Pegula a Wimbledon; Sinner passa tranquillo per battere Struff

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Coco Gauff e Jannik Sinner sono i primi semifinalisti di Wimbledon, dopo aver completato le prime partite martedì. Come previsto, Sinner non ha lasciato alcuna possibilità a Jan-Lennard Struff, battendolo 7-5, 7-6(4), 6-3 (il tedesco ha ormai perso tutte e quattro le partite contro il numero 1 del mondo) e ora attende che il suo rivale in semifinale, Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime, venga deciso più tardi martedì.

Nel singolare femminile, Coco Gauff ha completato una rimonta dopo un set di svantaggio, battendo Jessica Pegula 6-4, 3-6, 3-6, e raggiunge la semifinale di Wimbledon sperando di vincere un terzo Grande Slam dopo il Roland Garros 2023 e gli US Open 2025. Ha già migliorato il suo miglior risultato di sempre al Grand Slam sull'erba.

La sua prossima rivale sarà Naomi Osaka, che ha sorpreso Aryna Sabalenka, o Kaolina Muchova, decisa da non giocare la partita di martedì. Domani si giocherà l'altra parte del tabellone: Elise Mertens contro Linda Nosková e Marta Kostyuk contro Jasmine Paolini.