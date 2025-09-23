Gavi del Barça subisce un infortunio al ginocchio e sarà messo da parte per quattro o cinque mesi
Un anno dopo uno strappo al legamento crociato anteriore, il giocatore 21enne subisce un altro grave infortunio al ginocchio.
Brutte notizie per il giocatore dell'FC Barcelona Gavi, il 21enne centrocampista che fa parte della nuova generazione di talenti locali, che sarà messo da parte per quattro o cinque mesi dopo quello che inizialmente sembrava un intervento chirurgico senza importanza.
Pablo Páez Gavira 'Gavi' è stato sottoposto a un'artroscopia per risolvere una lesione del menisco mediale, che è stata suturata per preservare il menisco. Il suo tempo di recupero sarà di 4-5 mesi, ha annunciato il club.
Secondo Mundo Deportivo, quella che doveva essere una procedura semplice con quattro o cinque settimane di tempo di recupero, si è rivelata molto più grave del previsto. Ha già subito una rottura del legamento crociato anteriore nel novembre 2023 e ha trascorso quasi un anno in disparte. Ha sofferto durante l'allenamento lo scorso agosto ed è stato operato oggi, aspettandosi un recupero di 4-5 settimane... che si è trasformato in 4-5 mesi.