Gavi del Barça subisce un infortunio al ginocchio e sarà messo da parte per quattro o cinque mesi

Brutte notizie per il giocatore dell'FC Barcelona Gavi, il 21enne centrocampista che fa parte della nuova generazione di talenti locali, che sarà messo da parte per quattro o cinque mesi dopo quello che inizialmente sembrava un intervento chirurgico senza importanza.

Pablo Páez Gavira 'Gavi' è stato sottoposto a un'artroscopia per risolvere una lesione del menisco mediale, che è stata suturata per preservare il menisco. Il suo tempo di recupero sarà di 4-5 mesi, ha annunciato il club.

Secondo Mundo Deportivo, quella che doveva essere una procedura semplice con quattro o cinque settimane di tempo di recupero, si è rivelata molto più grave del previsto. Ha già subito una rottura del legamento crociato anteriore nel novembre 2023 e ha trascorso quasi un anno in disparte. Ha sofferto durante l'allenamento lo scorso agosto ed è stato operato oggi, aspettandosi un recupero di 4-5 settimane... che si è trasformato in 4-5 mesi.