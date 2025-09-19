Gaza affronta il blackout delle telecomunicazioni mentre si intensifica l'assalto di terra

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un blackout diffuso dei servizi telefonici e internet ha colpito Gaza, in coincidenza con le truppe israeliane che si stanno addentrando nella città. Le unità corazzate, la fanteria e l'artiglieria si stanno gradualmente spingendo nelle aree popolate, spingendo molti residenti a cercare rifugio in rifugi improvvisati mentre altri rimangono intrappolati nelle loro case. Nel frattempo, le agenzie umanitarie avvertono della grave carenza di cibo, medicine e sangue, che aggrava la crisi umanitaria, e le famiglie degli ostaggi chiedono di fermare le operazioni militari, ma Israele insiste che l'offensiva continuerà a meno che Hamas non disarmi. Nonostante i volantini che incitano all'evacuazione verso sud, le condizioni rimangono precarie, lasciando decine di migliaia di persone in condizioni terribili.