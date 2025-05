Gaza affronta il rischio critico di carestia a causa del blocco Gli esperti sostenuti dalle Nazioni Unite avvertono che Gaza è sull'orlo di una fame catastrofica a causa del blocco israeliano in corso.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Gli esperti di sicurezza alimentare hanno lanciato l'allarme lunedì, rivelando che Gaza è a rischio critico di carestia dopo più di due mesi sotto il blocco israeliano. L'ultimo rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) evidenzia un drastico peggioramento delle condizioni rispetto all'ultima valutazione di ottobre, con centinaia di migliaia di persone che rischiano la fame. Le forniture di aiuti sono diminuite e i prezzi dei generi alimentari di base continuano a salire alle stelle, mentre gli ospedali segnalano un aumento dei casi di malnutrizione. Per ora, resta da vedere come la comunità internazionale risponderà a questa terribile situazione. I palestinesi ricevono pasti dai volontari nell'area di Mawasi a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 26 aprile 2025 // Shutterstock