GDLS svela una nuova opzione di difesa aerea a corto raggio per unità più leggere

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . GDLS sta introducendo una nuova opzione di difesa aerea a corto raggio (SHORAD) per le unità più leggere dell'esercito degli Stati Uniti con il suo Pandur Evolution, una versione modernizzata del veicolo Pandur di fabbricazione austriaca.

Questa opzione si basa sull'eredità dell'azienda, offrendo una soluzione altamente mobile e scalabile che mantiene una protezione balistica critica pur essendo più leggera, più compatta e più versatile rispetto ai sistemi esistenti, come il Sgt. Stout basato su Stryker.

Il Pandur Evolution, che pesa circa 10 tonnellate in meno rispetto ai suoi omologhi, offre una maggiore flessibilità per un rapido dispiegamento, una rapida manovrabilità e facilità di trasporto tramite velivoli C-130, rendendolo una soluzione ideale per le esigenze operative dinamiche dell'esercito.

GDLS mira a mostrare il veicolo all'esperimento integrato Maneuver Fires dell'esercito quest'estate, dove sarà testato insieme ad altre tecnologie di difesa. Per ora, resta da vedere come il Pandur si allineerà con le esigenze in evoluzione dell'esercito.