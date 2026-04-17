Gearbox spiega cosa aspettarsi da Borderlands 4 nei pochi mesi

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Gearbox è stata molto desiderosa di condividere i piani più ampi per Borderlands 4 e quali contenuti arriveranno infine nel gioco, ma ora che il primo DLC Vault Hunter è arrivato su C4SH, lo sviluppatore sta affinando il suo focus e mettendo in evidenza i suoi piani per il resto della primavera.

È stata condivisa una mini roadmap che spiega cosa verrà introdotto negli Aggiornamenti 1.6 fino a 1.8. Per farla breve, aspettatevi miglioramenti tecnici e una sparsa di nuovi contenuti, la maggior parte dei quali è gratuito tranne che per il Bounty Pack 3 quando arriverà a fine giugno.

Il prossimo aggiornamento arriverà la Versione 1.6 del gioco il 30 aprile, e sarà una patch su scala più piccola che si concentrerà sulla correzione di bug e miglioramenti della qualità della vita. C4SH è monitorato nel caso serva ulteriori ottimizzazioni e ci sono piani per aumentare la frequenza di spawn degli Eventi Mondiali e dei Boss Mondiali in modo da avere più opportunità di farmare bottino di qualità. Questo sarà il primo di tre aggiornamenti gratuiti.

La versione 1.7 sarà il prossimo aggiornamento gratuito, aggiungendo un altro incontro con un boss incursione. Il nome esatto di questo boss deve ancora essere rivelato, ma se lo sconfiggi, potresti essere ricompensato con una nuova arma Pearlescente, quattro nuovi oggetti Leggendari o cinque nuove Modalità Classe (una per ogni Cacciatore della Volta). Questa patch arriverà a fine maggio.

A fine giugno arriverà poi la Versione 1.8, che include sia un elemento gratuito che uno a pagamento. Per i contenuti gratuiti, ci sarà una nuova Eliminazione descritta come "la sfida finale più estrema di Borderlands 4 ", che offre una marea di nemici, un boss intermedio e uno finale, e anche la possibilità di ottenere una nuova arma Pearlescent e nove nuovi Oggetti Leggendari. Ci saranno persino tre skin per armi, una skin Vault Hunter che può essere usata da tutti i personaggi, e anche una skin Echo-4 per drone, per chi completerà le sfide correlate.

Per quanto riguarda il Bounty Pack 3 a pagamento, che arriva lo stesso giorno della Versione 1.8, aggiunge una nuova missione con tre miniboss e un boss finale, nuovo equipaggiamento Leggendario e Perlacenze, una Vault Card con 24 cosmetici e quattro pezzi di equipaggiamento rirollabile, un nuovo veicolo, una nuova skin Vault Hunter e anche una skin da drone Echo-4.

Oltre a questi piani, più avanti nel 2026 possiamo aspettarci progressione condivisa del personaggio e salvataggi cross-platform, oltre ad almeno altri due Bounty Pack, e altro ancora.