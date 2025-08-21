Gear.Club Unlimited 3 uscirà questo autunno, in esclusiva per Switch 2

Lo sviluppatore di V-Rally e Test Drive Eden Games (precedentemente noto come Eden Studios) ha annunciato il terzo gioco della serie Gear Club a maggio e quando lo hanno fatto, Gear.Club Unlimited 3 sarebbe stato lanciato su Playstation 5, Xbox Series X/S e Switch 2 contemporaneamente, questo autunno. Durante il primo giorno della Gamescom, l'editore Nacon ha annunciato che Gear.Club Unlimited 3 sarà un'ecslusività a tempo per Nintendo Switch 2 questo autunno, le altre versioni del gioco dovranno aspettare, che a noi sembra molto simile al 2026. Lo sviluppatore Eden Games ha parlato del gioco durante la Gamescom e lo ha descritto come "il primo gioco di corse realistico per Switch 2"... Qualcosa che ci suona un po' strano dato che entrambi i capitoli precedenti della serie erano quasi irrealistici come le corse arcade.