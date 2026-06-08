Gears of War: E-Day Anteprima: Tutto ciò che devi sapere dall'Xbox Games Showcase & Direct

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The Coalition, con sede a Vancouver, vive e respira Gears of War da oltre un decennio ormai, fin da prima ancora che si chiamassero The Coalition e fossero conosciuti come Black Tusk Studios. È stato nel 2014 che Microsoft ha acquistato il franchise da Epic Games e ha incaricato Black Tusk di creare il prossimo capitolo della serie insieme al veterano Rod Fergusson. Poco più di due anni dopo, Gears of War 4 fu pubblicato e dimostrò che la serie era in buone mani. Questo team ha compreso Gears of War e ha portato la storia in una nuova direzione, con nuovi protagonisti e nuovi nemici. Tre anni dopo, hanno lasciato ai fan un vero cliffhanger in Gears 5, dove Kait è costretta a fare i conti con la sua travagliata storia familiare e la perdita di un caro amico. La maggior parte di noi probabilmente si aspettava che il prossimo gioco della serie continuasse su quella linea, ma invece La Coalizione ha scelto di guardare indietro al giorno in cui l'umanità sul pianeta Sera entrò per la prima volta in contatto con la minaccia sotterranea nota come "la Locusta". Il famigerato E-Day.

È ambientato sul pianeta Sera prima della distruzione.

Quando Gears of War: E-Day inizia, i nostri vecchi amici Marcus Fenix e Dom Santiago hanno appena avuto il tempo di abituarsi al fatto che non sono più in guerra. Il popolo di Sera era stato bloccato in sanguinosi conflitti tra loro per quasi ottant'anni, anche prima di rendersi conto di condividere il loro pianeta con mostri assetati di sangue e sbava. Gli abitanti di Kalona, la città in cui si svolge tutta la storia, stanno festeggiando quella che sembra essere una mossa verso un tempo di pace quando il terreno sotto i loro piedi si apra, rivelando che il futuro sembra tutt'altro che pacifico. Il bagno di sangue diventa realtà prima ancora che qualcuno si renda conto di cosa stia succedendo, e mentre la maggior parte fugge in preda al panico dai mostri, Marcus Fenix e i suoi compagni si lanciano verso di loro, forse per puro istinto, poiché la guerra è l'unica cosa che conoscono.

L'obiettivo della storia questa volta è chiaramente offrire ai fan di questa serie Xbox ormai ventennale un racconto intimo e diretto del momento preciso in cui il mondo cambiò in modo irrevocabile e devastante per il popolo di Sera. Abbiamo sentito molto parlare dell'E-Day durante i giochi, ma questa sarà la prima volta che potremo davvero vivere la transizione da prospettive luminose a un'apocalisse infernale pura insieme ai personaggi. Ma The Coalition vuole anche approfondire il rapporto tra Marcus e Dom, prima che diventassero i migliori amici che abbiamo sempre conosciuto. Era il fratello maggiore di Dom, il tragicamente defunto Carlos Santiago, che era il migliore amico di Marcus Fenix durante la guerra. Il nome potrebbe non suonare a tutti, ma chi ha letto i libri di Karen Traviss conoscerà la storia. Gears of War: E-Day racconterà la storia di due persone che hanno perso entrambe qualcuno che amano ma che non hanno ancora avuto il tempo di legare tra loro. Il gioco sarà quindi non solo una storia d'origine della Guerra delle Locuste, ma anche della fratellanza tra Marcus e Dom.

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Conosceremo un nuovo Marcus Fenix più giovane.

I due soldati in lutto sono raggiunti da due nuovi arrivati: Mags Carter, un ex soldato COG ora impegnato in una raffineria Imulsion, e Lucas Reyes, un cadetto COG entusiasta ma inesperto. Insieme, i quattro giovani veterani di guerra formano la "Squadra Bravo", trovandosi insieme per puro caso quando arriva un disastro. La narrazione del gioco non si allontana mai dalla prospettiva di questo gruppo, nonostante l'attacco dei Locust all'umanità sia un evento globale, poiché The Coalition mira a mantenere la narrazione focalizzata su un gruppo specifico di persone in un luogo specifico, il che si spera aiuti a rendere la storia più personale e intima. Sappiamo che il gioco racconta tre giorni nella città di Kalona, e la Brand Director dello Studio Nicole Fawcette descrive la storia come caratterizzata da tre atti emotivi: "Il primo giorno è confuso e paura: il terreno si è aperto e nessuno capisce cosa stia succedendo. Il secondo giorno consiste nel riorganizzarsi, stabilire il contatto con i militari, formare il gruppo e lanciare missioni. Il terzo giorno è la disperazione, poiché diventa chiaro che non si tratta di un episodio isolato. Questo è un evento che cambierà la vita e sconvolgerà il mondo."

Vedremo il conflitto iniziare come quello che si presume sia un attacco caotico da parte di mostri senza cervello, solo per diventare chiaro che si tratta di un atto di guerra deliberatamente mirato da parte di un esercito organizzato. Inizia con dei miserabili bestiali, poi si trasforma nei droni, che sono più umanoidi, e da lì peggiora solo. A un certo punto, Dom si rivolge a Marcus e dice: "Stanno rispondendo al fuoco. Stanno creando armi. Possono proprio parlare!"

Certo, vedremo di nuovo un volto familiare.

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In termini di gameplay, i fan si sentiranno a casa. Passare da copertina a copertina è ancora la soluzione definitiva, ma il cosiddetto "sistema di copertina" è stato rinnovato per supportare una gamma più ampia di opzioni di copertina e offrire transizioni più fluide da e verso di esse. I personaggi giocanti ora possono anche scivolare a terra dall'animazione di corsa, che si tratti di scivolare sotto oggetti nell'ambiente, dietro angoli o dietro una copertura. E forse la cosa più rivoluzionaria di tutte: i nostri eroi ora possono saltare! Questo apre un certo grado di verticalità nel design dei livelli e, nella presentazione di gameplay che abbiamo visto all'Xbox Games Showcase 2026, Marcus è stato mostrato mentre si arrampicava sugli scaffali e su altri oggetti alti che, nei giochi precedenti, erano stati usati esclusivamente per nascondersi dietro.

Solo perché Gears of War: E-Day è un cosiddetto prequel non significa che non avremo armi nuove di zecca con cui giocare. I risultati più brutali arrivano dall'"Inceneritore", un fucile a pompa che spara con imulsioni e scioglie la pelle del povero che si trova dall'altra parte quando si preme il grilletto. La Coalizione ha anche presentato il chiamato "Gut Puncher", un lanciagranate che dà all'utente il controllo su quando l'ordigno esplosivo esplode rilasciando il grilletto. Anche i vecchi classici stanno tornando; il "Gnasher" è ancora il tuo migliore amico nel combattimento ravvicinato, e assisteremo alla nascita dell'iconica mitragliatrice dotata di motosega nota come "Lancer", la cui ragion d'essere forse non era ancora del tutto presente prima che l'esercito delle Locuste scegliesse di farsi sentire.

The Coalition è uno dei principali studi di graphic design del settore.

Il multiplayer è anche una caratteristica chiave in un gioco Gears. Sappiamo che la campagna sarà giocabile online fino a quattro giocatori e localmente con due tramite schermo condiviso. La popolare modalità Orda sta ricevendo anche un grande potenziamento in quella che la Coalizione chiama "Assedio dell'Orda", dove dodici giocatori interi, divisi in tre gruppi, difendono mappe più grandi rispetto a prima contro la minaccia sotterranea. I fan possono anche aspettarsi i classici deathmatch, dove due squadre da quattro giocatori si affrontano in battaglie intense su mappe simmetriche. Le nuove opzioni di movimento apriranno sicuramente nuovi modi per colpire i tuoi amici con i fucili a pompa. Non dovremo aspettare molto di più per assaggiare l'azione, dato che The Coalition ha promesso che potremo provare la componente multiplayer già ad agosto, quando lancerà una beta pubblica.

Gears of War: E-Day è il primo gioco Gears che The Coalition ha creato senza riutilizzare un solo asset o animazione dei titoli precedenti, dato che tutto ciò che vediamo nel gioco è stato costruito interamente da zero in Unreal Engine 5. Lo sviluppo è iniziato con "un hard disk vuoto", secondo la direttrice tecnica dello studio Kate Rayner. "Abbiamo letteralmente ricostruito tutto", dice, "personaggi, nemici, armi, animazioni, suoni, il mondo stesso". Alcuni membri del team direbbero che è un po' un sollievo non avere nulla ereditato dai titoli più vecchi, perché permette loro di concentrarsi su cosa dovrebbe essere Gears of War nel 2026 invece di ricorrere ai vecchi design.

La nuova tecnologia offerta da Unreal Engine 5 permette anche a The Coalition di rendere il mondo di gioco più immersivo che mai. La città di Kalona è stata costruita con cura e meticolosa per sembrare un luogo reale. Gears of War: E-Day non è ambientato in un mondo aperto, ma i level designer del team hanno creato il mondo come uno spazio coeso e integrato. La speranza è che questo renda la distruzione della città ancora più intensa. I giocatori di Gears sono abituati a muoversi tra le rovine di metropoli abbandonate ("la bellezza distrutta" era un mantra di design durante lo sviluppo dell'originale), ma questa volta vedremo una città vivente distrutta in tempo reale. Le luci sono ancora accese nelle case, i pasti restano non mangiati, le auto abbandonate, Kalona viene trattata dalla Coalizione come un personaggio a sé stante, con una storia da raccontare. Vogliono che noi, i giocatori, creiamo un legame emotivo con tutte le perdite e la devastazione a cui sono sottoposti gli abitanti del mondo proprio davanti ai nostri occhi.

In uscita il 6 ottobre per PC e Xbox Series S/X, ed è incluso con Game Pass.

È chiaro che lo studio sta prendendo questo evento storico all'interno dell'universo Gears il più seriamente possibile, e le loro ambizioni vanno oltre il semplice portare i fan in una montagna russa bombastica piena di violenza comica e battute banali. Vogliono anche toccare i nostri cuori e approfondire i traumi dei personaggi, vogliono mantenere lo spirito della serie e portare avanti il filo del gioco originale, modernizzando al contempo la formula in modi significativi. Personalmente, è un po' inquietante lasciare i personaggi di Gears of War 4 e 5 e il loro conflitto completamente irrisolti, ma allo stesso tempo è facile capire cosa abbia attratto il team all'E-Day. Da fan della serie fin dal primo giorno, mi sono spesso chiesto come sarebbe stata la sequenza degli eventi per chi era lì e l'ha vista, ed è difficile sostenere che JD Fenix, Kait Diaz e Del Walker abbiano avuto lo stesso impatto di protagonisti come Papa Fenix e la sua ciurma.

Forse questa è esattamente la direzione giusta da prendere in questo momento. Guardare indietro non è sempre sinonimo di tornare indietro, dopotutto. In ogni caso, è chiaro che la storia del primo incontro straziante dell'umanità con l'esercito dei Locust è qualcosa che la Coalizione deve togliersi dal petto. L'entusiasmo per il progetto è palpabile, sia da ciò che abbiamo visto del gioco sia dalle interviste condotte con gli sviluppatori. Gears of War: E-Day sembra sicuramente destinato a essere un gioco forte, ma dovremo aspettare fino a ottobre per scoprire esattamente quanto sarà forte, quando uscirà su Xbox Series S/X e PC il 6 ottobre.