Gears of War: E-Day Campagna mostrata nel nuovo trailer

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Durante Opening Night Live, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire l'aspetto di Gears of War: E-Day che abbiamo visto meno: la campagna. In un trailer mozzafiato, abbiamo avuto uno scorcio di una generazione più giovane di soldati COG, guidata da Marcus Fenix, che affronta la minaccia dei Locust.

Sembra che sarà cupo, violento e un ritorno ai primi capitoli dell'universo di Gears of War. Arriverà sia su PC che su Xbox Series S/X il 6 ottobre, e potete vedere il trailer della campagna qui sotto.