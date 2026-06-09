Gears of War: E-Day elencato per PS5 il giorno dopo l'annuncio che è un titolo esclusivo Xbox

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Poche ore prima della messa in onda dell'Xbox Games Showcase, è emersa una voce secondo cui Gears of War: E-Day sarebbe stata un'esclusiva Xbox e che la versione PlayStation 5 era quindi stata abbandonata. La responsabile Xbox Asha Sharma aveva precedentemente lasciato intendere che fosse il momento di ricominciare a concentrarsi sui contenuti esclusivi per Xbox, ma nulla indicava davvero che questa decisione sarebbe stata presa rapidamente; al contrario, Microsoft ha segnalato che ci sarebbe voluto tempo e una valutazione.

Ora ci sono segnali che l'esclusività e la strategia complessiva (di cui abbiamo parlato ieri) sono stati, dopotutto, decise all'ultimo minuto. Tramite Threads, l'editor di The Verge, Tom Warren, sottolinea che appena un giorno dopo l'annuncio, il team Xbox ha pubblicato un episodio podcast in cui la PlayStation 5 era ancora indicata come una delle piattaforme su cui Gears of War: E-Day sarebbe stata lanciata (anche se questa è stata rapidamente rimossa una volta notata).

In definitiva, ci sono molti elementi che suggeriscono che, anche molto vicino all'evento, ci fossero ancora piani per portare il gioco sulle console Sony - il che significa che da qualche parte in un magazzino c'è una versione PlayStation 5 quasi finita (insieme a una Pro edition) di Gears of War: E-Day che probabilmente non vedrà mai la luce.

Va però notato che il veterano di Xbox Aaron Greenberg ha dichiarato sui social media che questa decisione non è stata presa all'ultimo minuto ed era nota internamente da un mese. Questo però non cambia il fatto che Microsoft ha ancora pubblicato un video che elenca la PlayStation 5 come piattaforma proprio ieri, il che molti commentatori ritengono suggerisca che le cose siano avvenute un po' troppo vicino all'evento, dopotutto.

Gears of War: E-Day uscirà il 6 ottobre, e abbiamo una nuova e sostanziosa anteprima da condividere con tutte le ultime informazioni sul grande ritorno di Marcus Fenix.