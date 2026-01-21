Gears of War: E-Day ha il "miglior parco giochi di gioco" della serie finora

HQ

Anche se Gears of War: E-Day tecnicamente copre eventi già stabiliti nel lore dell'universo, ciò non significa che la Coalizione salterà dettagli importanti o ci tratterà come se già conoscessimo la storia. Lo sviluppatore ha dedicato tempo e impegno per assicurarsi che, sia che tu sia un fan nuovo o vecchio di Gears, l'E-Day sia qualcosa da ricordare.

Parlando con GamesRadar+, il direttore creativo Matt Searcy ha detto che l'E-Day vedrà la serie tornare alle sue origini, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti in cui girerete. "La storia del Giorno dell'Emergenza riguarda davvero ciò che è successo al popolo di Sera. È stato un evento enorme, mondiale, e volevamo che i giocatori ne sentissero l'impatto - quindi abbiamo deciso di ambientare questo gioco in un'unica città," ha spiegato Searcy. "Kalona è un ambiente ricco per raccontare una grande storia. Potrai visitare strade del centro città, monumenti storici, installazioni militari, raffinerie industriali di Imulsion e persino periferie boschive. E come campo di battaglia, il gioco si gioca alla grande in una città! È il miglior campo di gioco per uno sparatutto intenso basato sulle coperture come Gears."

In Kalona, che sarà esplorato per giorni mostrando la sua eventuale caduta, vedremo Marcus Fenix e Dominic Santiago forgiare il loro legame duraturo. "Pensiamo che abbia il potenziale per essere una delle migliori storie del franchise Gears, e certamente la più emozionante e cuore se guardi a Marcus, Dom e all'origine della fratellanza che forgiano in questo gioco," scherzò Searcy.

Attualmente non abbiamo una data di uscita precisa per Gears of War: E-Day, ma il gioco dovrebbe uscire da qualche parte quest'anno.