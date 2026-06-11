Gears of War: E-Day il direttore conferma che nessuna IA è stata usata nello sviluppo

HQ

L'IA è l'elefante in praticamente ogni stanza al giorno d'oggi, ma con il gaming vediamo sviluppatori di piccole dimensioni fare uso dell'IA generativa per tagliare costi, velocizzare i tempi di sviluppo o semplicemente testare come la tecnologia possa aiutarli. È una mossa piuttosto impopolare, secondo gli standard di internet, ma è considerata la "nuova norma" da molte aziende.

The Coalition, sviluppatrice di Gears of War: E-Day, non è una di queste aziende, poiché il suo direttore creativo Matt Searcy ha confermato a IGN che non è stata utilizzata alcuna IA generativa nello sviluppo del gioco. "Abbiamo un team di concept art fantastico, e il nostro art book sarà fantastico," disse Searcy.

La Coalizione ha lavorato duramente per assicurarsi che la gente di Gears of War conosca e ama non venga presa dall'interpretazione del franchise da parte di una macchina. Gli sviluppatori hanno passato anni a elencare ogni dettaglio del lore e ogni parte del canone per cercare di rispettarlo il più possibile, e anche se E-Day può giocare con alcuni momenti, cambia solo dove si trovano, piuttosto che gli eventi stessi.