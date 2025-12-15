Gears of War: E-Day Riafferma la finestra di lancio 2026

HQ

Xbox ha molti giochi in programma per il 2026. Dopotutto, è la celebrazione dei 25 anni di Xbox, ma non siamo del tutto sicuri di quando molti di questi grandi giochi arriveranno, né in che stato si troveranno. Tuttavia, The Coalition e People Can Fly hanno confermato ancora una volta che il nuovo Gears of War uscirà il prossimo anno.

Questa conferma arriva sotto forma di un post sui social media pubblicato nel fine settimana, che mostrava alcune nuove illustrazioni di carta da parati insieme alla didascalia "Emergence Begins. 2026." Questo è ovviamente un omaggio all'Emergence Day, l'evento nella lore di Gears of War che sarà trattato nell'E-Day.

Poco prima che i Game Awards uscissero la scorsa settimana, Xbox ha pubblicato una sua grande notizia, confermando che vedremo uno Developer Direct a gennaio 2026. Playground Games mostrerà su cosa ha lavorato (per favore, che Fable sia reale), e sembra probabile che avremo anche qualche riferimento al nuovo Gears of War. Così le cose potrebbero sembrare un po' più sostanziali per il prossimo grande anno di Xbox, invece di avere solo grandi promesse come facciamo ora.