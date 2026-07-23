Gears of War: E-Day Rivelazione multiplayer prevista per la prossima settimana

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Sappiamo che Gears of War: E-Day uscirà il 6 ottobre, che sarà un'avventura esclusiva per PC e Xbox Series S/ X, e che la campagna dura circa 14 ore. Abbiamo già incontrato i vecchi e nuovi amici di Marcus Fenix in questo prequel e abbiamo avuto un rapido assaggio della campagna - ma quando potremo vedere un po' di multiplayer?

La risposta è: già dalla prossima settimana. La Coalizione ha ora annunciato che una presentazione multiplayer per Gears of War: E-Day avverrà il 30 luglio alle 14:00 BST / 15:00 CEST. Probabilmente potremo dare un'occhiata alla nuova Modalità Versus, ma sicuramente anche alla classica modalità Orda e alla sua evoluzione, l'Assedio dell'Orda. Si prevede anche che verranno presentate numerose nuove mappe, e incrociamo le dita per una sorpresa interessante.

Sembra anche probabile che verranno condivisi ulteriori dettagli sui test beta previsti per agosto. Se non riuscirai a guardare tu stesso questo Multiplayer Rivel, come sempre, ti racconteremo tutto.