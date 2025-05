Gears of War: Reloaded annunciato per Xbox Series X|S, PS5 e PC

Gears of War, uno dei giochi più iconici per Xbox 360, riceverà un'edizione rimasterizzata quest'estate. E la cosa più sorprendente di tutte è che sta per essere lanciato non solo su Xbox, ma anche su PlayStation 5. Intitolato Gears of War: Reloaded, questo gioco verrà lanciato poco prima del 20° anniversario del gioco (è stato lanciato nel 2006) ed è stato rimasterizzato con risoluzione 4K, 120 FPS e tutti i contenuti scaricabili dall'inizio (inclusi i personaggi classici e i cosmetici), e avrà zero schermate di caricamento durante la campagna, oltre a ombre e riflessi migliorati.

E per la prima volta, Gears of War sarà giocabile su PlayStation. Sarà un titolo multipiattaforma, su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (Xbox PC, Xbox Cloud Gaming e Steam), ad un prezzo molto ragionevole, 39,99 dollari. Naturalmente, verrà lanciato il primo giorno con Game Pass Ultimate o PC Game Pass.

Gears of War: Reloaded avrà anche il crossplay e la progressione incrociata, quindi la tua campagna e la progressione multigiocatore verranno trasferite su tutti i dispositivi e console, e questo ovviamente include il gioco cooperativo. Includerà anche lo schermo diviso.

Infine, per gli utenti Xbox che hanno acquistato la versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition prima dell'annuncio di oggi, Gears of War Reloaded sarà un aggiornamento gratuito quando verrà lanciato il 26 agosto.