Gears of War: Reloaded Anteprima: Buono come sempre

Pensare che 19 anni dopo l'introduzione del primo Gears of War su Xbox 360, giocherei allo stesso titolo che Cliff Bleszinski ha creato una volta quando finalmente fa il suo debutto su PlayStation 5 è una sensazione surreale, ma è esattamente quello che ho passato lo scorso fine settimana a fare. C'è stata una beta multiplayer prima del terzo lancio del gioco il 26 agosto con Gears of War: Reloaded, e con il gioco che ora gira a 120 fotogrammi al secondo e una vera risoluzione 4K per la prima volta, è stato un ritorno estremamente atteso sul pianeta Sera, dove diverse locuste e umani sono stati segati a metà con una baionetta a motosega.

La beta multiplayer per Gears of War: Reloaded che è iniziata questo fine settimana e continuerà nel prossimo è una sorta di test di rete standard dei server e l'unica cosa in offerta è stata la classica contro deathmatch. È stato più fluido e divertente che mai, principalmente a causa dell'aggiornamento dell'immagine più elevato e il primo fine settimana di due mappe come Gridlock, Gold Rush e Raven Down sono state disponibili per il test, anche se la preferita è e rimane la classica Gridlock. Pertanto, è stato gratificante che sia stato incluso nella beta proprio come durante la beta di Gears of War: Ultimate Edition un decennio fa ed è anche un contrasto positivo rispetto a Gold Rush, che non mi è mai piaciuto. Il prossimo fine settimana potrai anche divertirti con War Machine, Canal e Courtyard nella modalità di gioco King of the Hill.

Gears of War: Reloaded è un remaster di Gears of War: Ultimate Edition (che a sua volta era un remake dell'originale) ed è ora in fase di rilascio per la terza volta. Può essere visto come almeno una volta di troppo, ma la grande attrazione questa volta è ovviamente che è la prima volta che la vecchia sensazione Xbox appare su PlayStation e se possedevi già Gears of War: Ultimate Edition per Xbox o PC, sbloccherai Gears of War: Reloaded gratuitamente. Il gioco sarà ovviamente incluso anche il primo giorno di Game Pass per chi lo preferisce. Inoltre, il gioco supporta il crossplay, che intreccia la base di giocatori tra PlayStation, Xbox e PC in modo fluido.

Sebbene Gears of War sia ora una serie di proprietà di Microsoft (dopo che Epic Games l'ha venduta) e stia facendo il suo debutto su PlayStation, lo studio The Coalition (in collaborazione con Sumo Digital e Disbelief) si è assicurato di sfruttare appieno i vantaggi di PlayStation rispetto alla casa originale della serie su Xbox. L'uso del controller su PlayStation 5 rende il comando e la motosega degli avversari a metà più belli che mai, poiché i grilletti adattivi disponibili per la scatola sono stati completamente massimizzati. Senti una resistenza soddisfacente ad ogni colpo e massacro con la motosega che esegui e l'uso di un controller PlayStation d'ora in poi diventerà sicuramente la mia opzione preferita.

Dal momento che Gears of War: Reloaded è solo un remaster leggermente rinnovato di Gears of War: Ultimate Edition di dieci anni fa, non ci sono notizie sensazionali di cui parlare qui, nel bene e nel male. La grafica cruda, sporca e crudele, le esecuzioni, la possibilità di ricaricare le armi più velocemente tramite ricariche attive, la musica evocativa di Kevin Riepl, le battute schifose dei personaggi quando hai ucciso la squadra avversaria e il gameplay difensivo basato sulla difesa che Cliff Bleszinski ed Epic Games hanno cementato nel 2006 sono ancora tutti qui. Questa volta si tratta semplicemente di 120 fotogrammi al secondo e 4K che offrono un gioco che sembra un po' più nitido e chiaro di prima e, come già accennato, scorre come mai prima d'ora. Inoltre, il gioco ora supporta l'High Dynamic Range e ha visto piccoli aggiornamenti alle ombre e ai riflessi, tra le altre cose.

Non ho dubbi che Gears of War: Reloaded sarà una gradita aggiunta a PlayStation, in quanto introduce la serie a nuovi potenziali fan che non hanno mai posseduto una Xbox. Ma d'altra parte, ci sono anche diversi ex fan, che hanno giocato alla serie al suo apice durante l'era Xbox 360, e poi l'hanno abbandonata del tutto quando è stata lanciata Xbox One e invece hanno ottenuto una PlayStation 4 come risultato. I fan che si sono persi la serie e non vedevano l'ora di vederne l'arrivo su PlayStation avranno ora i loro sogni realizzati.

Rilasciare giochi in un formato concorrente si è rivelato un concetto vincente per Xbox, con Forza Horizon 5, Sea of Thieves e Grounded, tra gli altri, che hanno riscosso un grande successo e vendite. Finché Gears of War: Reloaded si sentirà rifinito al suo lancio il 26 agosto come lo è stato durante la beta, non dubito per un secondo che Microsoft abbia un altro tesoro nel suo repository. Non vedo l'ora che il gioco venga lanciato completamente entro la fine dell'estate per ancora più partite multiplayer ma anche, naturalmente, per farmi strada ancora una volta attraverso la prima avventura di Marcus Fenix nella campagna ora più aggiornata che mai. La nuova era di Gears of War sotto il nuovo capo di The Coalition, Mike Crump, (dopo che Rod Ferguson se n'è andato nel 2020) inizia quest'estate e sono decisamente a bordo e consiglio in particolare a quei possessori di PlayStation che non hanno mai provato la serie prima di iniziare finalmente a farlo. Questo è un titolo che nessuno dovrebbe perdere.