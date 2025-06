Gears of War: Reloaded i codici beta vengono distribuiti

HQ

Come forse saprai, c'è una beta Gears of War: Reloaded in corso sia questo fine settimana che il prossimo, a cui puoi unirti se ti abboni a Game Pass, hai preordinato il gioco o possiedi Gears: Ultimate Edition.

E ora diverse persone, tra cui l'utente Bluesky Wario64, stanno segnalando che Microsoft ha iniziato a inviare codici ai possessori di Gears: Ultimate Edition tramite Xbox. Assicurati di controllare i tuoi DM e sembra che anche coloro che hanno giocato all'edizione fisica abbiano ricevuto dei codici, anche se in precedenza si diceva che solo coloro che avevano l'edizione digitale erano idonei.