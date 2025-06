Gears of War: Reloaded Il multiplayer funziona a 120 fotogrammi al secondo su Xbox Series S

HQ

Il 26 agosto, Gears of War: Reloaded debutterà, ma già questo fine settimana potremo provare l'aspetto multiplayer in una beta. Ora Microsoft ha condiviso un cosiddetto Deep Dive sul gioco su Youtube e ne approfondisce vari aspetti, incluso il frame rate.

Si scopre, tra le altre cose, che sarà in grado di funzionare a 120 fotogrammi al secondo durante la riproduzione multiplayer, e non solo per PlayStation 5 e Xbox Series X, ma anche per Xbox Series S. Se giocate in single player, dovrete accontentarvi del 4K e dei 60 fotogrammi al secondo, ma sospettiamo che la Series S funzionerà a una risoluzione inferiore.

Se vuoi unirti alla beta questo fine settimana, ci sono tre modi per farlo. O prenoti Gears of War: Reloaded digitalmente, o sei un abbonato a Game Pass (Ultimate e PC Game Pass) o infine hai acquistato Gears of War: Ultimate Edition prima del 5 maggio di quest'anno.