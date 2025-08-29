Gears of War: Reloaded sbattuto su Steam per mancanza di schermo condiviso e problemi tecnici

HQ

Lo sparatutto cooperativo Gears of War: Reloaded ha funzionato benissimo quando lo abbiamo recensito su PlayStation 5. Su Steam, tuttavia, le cose sembrano molto più oscure: solo il 48% dei giocatori che hanno lasciato una recensione ha dato un pollice in su. La lamentela più grande? Nessun supporto per lo schermo diviso. Fino a poco tempo fa, la pagina del negozio di Steam prometteva esplicitamente la modalità cooperativa da divano, affermando:

"Campagna Co-op: schiaccia insieme la minaccia delle locuste attraverso la campagna a schermo condiviso o la modalità cooperativa online"

Quella frase è ora silenziosamente scomparsa dalla descrizione, ma i giocatori non l'hanno dimenticata. Lo schermo condiviso è stata una delle caratteristiche più celebri dell'originale del 2006 e rimane intatto sia nelle versioni PS5 che Xbox Series di questo remaster. I giocatori PC, nel frattempo, si sentono lasciati al freddo.

Inoltre, le segnalazioni di problemi tecnici continuano ad accumularsi. Alcuni giocatori hanno sofferto di frequenti arresti anomali, altri hanno riscontrato problemi dopo aver regolato le impostazioni grafiche e, in molti casi, il gioco si è rifiutato di avviarsi anche dopo averlo collegato a un account Microsoft, cosa che il gioco richiede. Ironia della sorte, quando sono passati a Game Pass, secondo quanto riferito, il gioco ha funzionato perfettamente.

I fan sperano ora che gli sviluppatori agiscano rapidamente con le patch per ripristinare sia la stabilità che la fiducia. Fino ad allora, l'orda di locuste potrebbe essere l'ultima delle preoccupazioni dei giocatori PC.

Hai riscontrato problemi con la versione PC di Gears of War: Reloaded ?