GeForce Now RTX 5080 Edizione

GeForce Now, o GFN in breve, sta subendo un massiccio aggiornamento che abbiamo avuto l'opportunità di testare prima del lancio pubblico. In breve, se si dispone del livello Ultimate, ora si ottengono le prestazioni RTX 5080. Stiamo parlando di hardware dedicato per la tua sessione di gioco, con 62 TFLOPS di potenza. Questo equivale all'incirca alle prestazioni di tre PS5 Pros ed è circa 2,8× più veloce rispetto al precedente hardware basato su GeForce Now RTX 4080.

Ciò che rende GeForce Now diverso è che, a differenza di altri servizi, quando accedi, un hardware specifico è bloccato su di te. Non condividi RAM, CPU o GPU, ottieni il tuo sistema dedicato. Ci sono alcuni avvertimenti, come le sessioni di gioco limitate a otto ore (rispetto alle sei). Dopodiché, è necessario disconnettersi e riconnettersi per acquisire un nuovo sistema. Realisticamente, però, poche persone si siedono per otto ore di fila senza interruzioni. Ciò rende l'esperienza di gioco molto più veloce, sfumando anche il confine tra i tradizionali giochi per PC e il cloud gaming. Questo non è Google Stadia.

Il sistema ha tre livelli: "Free" - 1 ora a 1080p, "Performance" - 1440p con grafica RTX e sessioni di sei ore e "Ultimate" - 4K HDR, 240Hz (a volte anche 360Hz), RTX, Reflex, G-Sync e sessioni di otto ore. Si applicano alcune restrizioni, come i limiti di tempo di gioco e le code, ma livelli più alti significano attese più brevi. In pratica, non ho incontrato code e GFN si avvia rapidamente, carica il gioco e ti fa giocare.

La biblioteca si sta espandendo fino a quasi 4.500 titoli. Puoi giocare praticamente su qualsiasi piattaforma, purché tu disponga di una solida connessione Internet. I giochi non sono inclusi, e li acquisti attraverso il tuo ecosistema preferito (Battle.net, Steam, EA App, di cui onestamente mi ero dimenticato, ecc.) e poi li colleghi a GFN.

Il prezzo è semplice: "Performance" costa 11 euro al mese o 55 euro per sei mesi, mentre "Ultimate" costa 22 euro al mese o 110 euro per sei mesi. Non è economico, ma se lo confronti con l'acquisto di una scheda RTX 5080 a titolo definitivo, potresti ottenere circa 3,8 anni di GFN Ultimate allo stesso prezzo. Lo spazio di archiviazione è limitato a 100 GB per sessione, quindi per i giochi senza supporto per il salvataggio nel cloud avrai bisogno di uno spazio di archiviazione permanente legato al tuo account. Detto questo, la maggior parte dei titoli principali sono completamente basati su cloud, quindi questo non ha presentato problemi durante i test.

L'aggiornamento alla nuova piattaforma Blackwell di Nvidia offre anche il supporto per DLSS 4: generazione multiframe, supporto 5K/120 FPS, ray-tracing, ricostruzione della luce e upscaling avanzato. Consente inoltre di giocare a 4K/120 FPS sui televisori LG più recenti senza hardware aggiuntivo, 90 FPS su Steam Deck e streaming a 120 FPS su Lenovo Legion Go.

L'interfaccia del PC sembra ancora un po' goffa, ricorda i giochi Linux di 20 anni fa, ma funzionalmente funziona. Da un punto di vista tecnico, gli aggiornamenti sono significativi: sottocampionamento cromatico completo 4:4:4, bitrate di streaming di 100 Mbps, codifica AV1 più efficiente e latenza inferiore a 30 ms nei titoli di eSport. Quest'ultima parte è particolarmente importante, in quanto rende i giochi online competitivi effettivamente giocabili senza un notevole ritardo nell'input. All'inizio pensavo che ci fossero problemi con alcuni giochi solo online come Dune: Awakening, ma si è scoperto che il problema era il gioco stesso, non GFN.

Abbiamo testato su un monitor QD-OLED 4K con una connessione in fibra 1000/1000 Mbps e un ping di 1-2 ms. Il livello Ultimate richiede almeno 75 Mbps, quindi eravamo ben al di sopra. L'avvertenza principale è ancora la connettività, poiché senza fibra l'esperienza è meno coerente e anche nel 2025 non tutti i paesi sviluppati avranno un'implementazione completa. Detto questo, quando le condizioni sono giuste, l'esperienza è eccellente. Nei test alla cieca, dubito di poter distinguere dai giochi locali. Per i dispositivi portatili con hardware limitato, il salto di prestazioni è enorme.

Nonostante sia un appassionato critico del cloud gaming, devo ammettere che questo sembra un sostituto completo per un PC da gioco. Il nostro rig di riferimento spreme ancora qualche fotogramma in più con le impostazioni ultra, ma la differenza di costo è difficile da giustificare. Il mio alimentatore da solo è costato più di due anni di GFN Ultimate. Finché Nvidia manterrà i prezzi stabili o più bassi, solo l'1% degli appassionati - quelli che giocano più di 100 ore al mese - avrà un vero motivo per acquistare hardware di fascia alta. Se Nvidia riuscisse ad espandere i suoi cluster di server, aumentare il tempo di gioco mensile a 150 ore con il rollover e magari offrire sconti o giochi AAA in bundle, questo servizio potrebbe diventare imbattibile.