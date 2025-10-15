Gel Blaster presenta il nuovo Halo Plasma Blaster

HQ

Gel Blaster e Halo hanno collaborato su un nuovo blaster modellato sul fucile al plasma Covenant. Utilizzato principalmente dalla fanteria Covenant e principalmente attribuito agli Elite, il fucile al plasma è una delle armi aliene più famose della serie Halo, e ora puoi ottenere la tua versione, molto meno letale.

Al prezzo di $ 119,95 (di solito $ 149,95) sullo store di Gel Blaster, l'Halo Type-25 Plasma Blaster X è dotato di un design completamente automatico, modellato nello stile della famosa arma Covenant. Può sparare Gellet (proiettili di gel) fino a 160 piedi e può contenerne fino a 600 contemporaneamente.

Le luci a LED conferiscono al blaster una sensazione più autentica e la rapida ricarica USB ti manterrà in azione fino a quando non esaurirai inevitabilmente i gellet. A metà strada tra un paintball e un proiettile nerf, i Gellet sono pensati per pungere un po', quindi non cercare di fermare un'invasione aliena con loro. Ma, se hai amici che sono già pronti a giocare con te, puoi dare un'occhiata all'Halo Gel Blaster qui.

