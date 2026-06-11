Gen Atlas creatore Fumito Ueda vuole vedere i suoi vecchi giochi arrivare su più piattaforme

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Gen Atlas può prendere molto dal lavoro passato di Fumito Ueda, ma il gioco dei robot giganti sta anche facendo la storia per il leggendario creatore. Poiché collabora con Epic Games, utilizzando Unreal Engine 5, l'ultimo progetto di Ueda sarà il primo titolo che dirigerà e uscirà su PC.

Parlando con PC Gamer, Ueda ha spiegato quanto sia entusiasta che le persone su una nuova piattaforma potranno giocare a uno dei suoi giochi. Ma gli piacerebbe anche vedere i suoi classici arrivare un giorno su PC. "Se c'è una tale opportunità, penso che sia solo una buona notizia per i giochi", ha detto.

Purtroppo, quella decisione non spetta solo a Ueda. Poiché Sony possiede i diritti di Ico, Shadow of the Colossus e quasi certamente ha anche The Last Guardian, è improbabile che Ueda possa semplicemente schioccare le dita e far lavorare una squadra per portarli nello Steam Store. Con PlayStation che ha abbandonato anche le sue principali uscite su PC, dubitiamo che stia pensando a porting per la piattaforma in questo momento.