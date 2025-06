Gen V: Rivelata la data della premiere della stagione 2 nel primo teaser trailer

HQ

Netflix ha avuto il suo grande evento Tudum durante il fine settimana, il che significa che abbiamo avuto modo di vedere innumerevoli trailer dei loro prossimi grandi progetti come Squid Game: Stagione 3, Mercoledì: Stagione 2 e Stranger Things: Stagione 5. Questo ha lasciato altri nuovi trailer nell'ombra.

Ciò include il primo teaser trailer per la seconda stagione dello spin-off di The Boys Gen V. Non solo dà un assaggio di tutta l'azione basata sui superpoteri in arrivo, ma rivela anche che sarà presentato in anteprima il 17 settembre, ancora una volta su Prime Video.

Dai un'occhiata al video qui sotto e, dato che è legato a The Boys, possiamo già avvertire gli schizzinosi di guardare qualcos'altro.