Gen V star sarebbe stata scelta per il ruolo di Angel nel reboot Marvel X-Men

HQ

Quando Prime Video annunciò che avrebbe concluso la storia della Generazione V dopo la seconda stagione, alcuni rimasero piuttosto sorpresi poiché la storia spin-off a livello universitario era cresciuta costantemente fino a diventare un prodotto di intrattenimento migliore rispetto alla serie principale di The Boys.

Tuttavia, mentre ciò accade, concede alle sue star la libertà di andare altrove e per Asa Germann, noto per interpretare il piuttosto psicopatico Sam Riordan, ha ora trovato una nuova casa alla Charles Xavier School for Gifted Youngsters.

Secondo The Hollywood Reporter, Germann si è unito al progetto di reboot X-Men diretto da Jake Schreier sotto forma di Warren "Angel" Worthington III. Il rapporto afferma che Germann era candidato per il ruolo di Ciclope ma lo ha perso a favore di Kit Connor, prima di ricevere un altro ruolo come Angel.

Questo significa che i ranghi X-Men sono stati leggermente aumentati per includere le seguenti star e attori.



Sadie Sink nel ruolo di Jean Grey



Kit Connor nel ruolo di Ciclope



Christopher Abbott nel ruolo del Professor X



Samara Weaving nel ruolo di Emma Frost



Inde Navarrette nel ruolo di Rogue



Maya Boyd nel ruolo di Tempesta



Asa Germann nel ruolo di Angel



Infine, anche Adam Driver fa parte del cast come antagonista di Mr. Sinister, creando un cast molto giovane e ricco. X-Men dovrebbe debuttare nelle sale il 5 maggio 2028.