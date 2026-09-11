Gen V star sarebbe stata scelta per il ruolo di Angel nel reboot Marvel X-Men
Asa Germann tenterà di interpretare un altro ruolo da supereroe, anche se questo sarà molto meno psicotico.
Quando Prime Video annunciò che avrebbe concluso la storia della Generazione V dopo la seconda stagione, alcuni rimasero piuttosto sorpresi poiché la storia spin-off a livello universitario era cresciuta costantemente fino a diventare un prodotto di intrattenimento migliore rispetto alla serie principale di The Boys.
Tuttavia, mentre ciò accade, concede alle sue star la libertà di andare altrove e per Asa Germann, noto per interpretare il piuttosto psicopatico Sam Riordan, ha ora trovato una nuova casa alla Charles Xavier School for Gifted Youngsters.
Secondo The Hollywood Reporter, Germann si è unito al progetto di reboot X-Men diretto da Jake Schreier sotto forma di Warren "Angel" Worthington III. Il rapporto afferma che Germann era candidato per il ruolo di Ciclope ma lo ha perso a favore di Kit Connor, prima di ricevere un altro ruolo come Angel.
Questo significa che i ranghi X-Men sono stati leggermente aumentati per includere le seguenti star e attori.
- Sadie Sink nel ruolo di Jean Grey
- Kit Connor nel ruolo di Ciclope
- Christopher Abbott nel ruolo del Professor X
- Samara Weaving nel ruolo di Emma Frost
- Inde Navarrette nel ruolo di Rogue
- Maya Boyd nel ruolo di Tempesta
- Asa Germann nel ruolo di Angel
Infine, anche Adam Driver fa parte del cast come antagonista di Mr. Sinister, creando un cast molto giovane e ricco. X-Men dovrebbe debuttare nelle sale il 5 maggio 2028.