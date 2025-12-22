HQ

Un alto ufficiale militare russo è stato ucciso lunedì dopo che un ordigno esplosivo è esploso esploso sotto la sua auto a Mosca, in quello che le autorità hanno descritto come un probabile assassinio mirato.

Il Comitato Investigativo russo ha riferito che il tenente generale Fanil Sarvarov, capo della direzione dell'addestramento operativo dello stato maggiore delle forze armate, è morto per le ferite riportate dopo l'esplosione. Gli investigatori hanno dichiarato di esaminare diversi possibili motivi, incluso il coinvolgimento dei servizi segreti ucraini.

Coinvolgimento dei servizi segreti ucraini?

Secondo rapporti dei canali Telegram russi collegati alla sicurezza, l'esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino mentre Sarvarov guidava in una strada nel sud di Mosca. Il Cremlino non ha ancora commentato ufficialmente, ma alcuni legislatori hanno già chiesto ritorsioni.

L'Ucraina non si è assunta la responsabilità. Kiev ha già ammesso di aver preso di mira alti militari russi dall'inizio della guerra, accusandoli di coinvolgimento in crimini di guerra. L'omicidio mette in evidenza le continue preoccupazioni di sicurezza all'interno della Russia mentre il conflitto si avvicina al suo quarto anno.