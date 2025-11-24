Genesis presenta il Magma GT Concept, segnalando il "prossimo decennio di prestazioni"

HQ

Le persone di Genesis hanno alzato il sipario su un modello nuovo di zecca con ambizioni molto grandi. Conosciuto come Magma GT Concept, questo veicolo è progettato come una lettera d'intenti, segnalando il "prossimo decennio di prestazioni" del gigante automobilistico.

Nel comunicato stampa dell'annuncio, Genesis spiega che il Magma GT Concept è "l'espressione più chiara del marchio finora del suo impegno verso le future capacità ad alte prestazioni." Per chi si chiede cosa significhi questo, Genesis esprime di avere in programma di sviluppare il concetto in un'"icona di prestazioni", una "macchina halo", come la descrivono loro, e che dimostra la sua "ambizione a lungo termine di entrare nella classe GT."

Non ci sono ancora stati dati dettagli specifici riguardo agli obiettivi di prestazione dell'auto, ma abbiamo alcuni dettagli da notare, tra cui il fatto che avrà un cofano anteriore basso e una linea del tetto inclinata, i parafanghi posteriori larghi che reinterpretano le proporzioni delle auto da corsa GT, la cabina a coda a barca e motivi aerodinamici G-matrix per offrire un flusso d'aria funzionale migliore.

Aspettatevi di vedere altri contenuti dal Magma GT Concept in futuro, e per ora, dare un'occhiata all'auto qui sotto.