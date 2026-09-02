Gen.G conquista il biglietto finale dei playoff LCK per il tabellone superiore, con Hanwha Life e T1 che si contendono l'altro

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Molte delle leghe regionali stanno concludendo la loro attività nel mondo competitivo League of Legends, ma poche sono avanzate quanto quella della LCK coreana, dato che la regione è a circa metà del tabellone dei Playoff. A tal fine, da oggi sarà fissata la finale del Upper Bracket, il che significa che conosceremo l'identità di una delle due squadre della Grand Final.

Già loro, Gen.G ha sconfitto facilmente KT Rolster, con il primo che ha travolto il secondo per 3-0 per assicurarsi il primo posto nella finale del Upper Bracket. Il secondo sarà conquistato dal vincitore di Hanwha Life contro T1, una partita che è in corso al momento della stesura.

I perdenti di entrambe queste partite non sono ancora eliminati, poiché cadono nel Lower Bracket dove combatteranno per evitare l'eliminazione. Su questo fronte, il Lower Bracket ha attualmente alcuni incontri fissati, con Dplus e FearX che si affronteranno domani, 3 settembre, con il vincitore che affronterà KT Rolster il 4 settembre, e il vincitore di quella partita affronterà il perdente di Hanwha Life contro T1 il 6 settembre.

Anche se potrebbe sembrare che i playoff LCK si concluderanno presto, la finale del Lower Bracket e la finale sono entrambe programmate per il prossimo weekend, dal 12 al 13 settembre, il che significa che gli slot per i Mondiali 2026 della regione saranno assegnati a partire da allora.

Quello che sappiamo è che Hanwha Life, Gen.G e T1 hanno comunque ottenuto i loro biglietti per i Mondiali, piazzandosi abbastanza in alto nella stagione regolare della LCK (e per aver vinto l'MSI 2026 nel caso di Hanwha Life ). Questo significa che tecnicamente c'è solo un ultimo slot ai Mondiali disponibile per la LCK, che va a Dplus, FearX o KT Rolster, tutte e tre le uniche squadre del Lower Bracket, al momento della stesura.