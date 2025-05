Gen.G Esports annuncia il suo roster Marvel Rivals

HQ

Il coreanoGen.G Esports ha a lungo stuzzicato i suoi piani per entrare nel mondo del competitivoMarvel Rivals, qualcosa che ora ha rispettato rivelando il suo roster ufficiale che comprende sette giocatori e un allenatore. Composta interamente da stelle sudcoreane, la squadra gareggerà nella regione asiatica ogni volta che si terranno tornei per il popolare gioco.

Per quanto riguarda chi compone la squadra Marvel Rivals di Gen.G, il roster è il seguente:



Choi "Brownie" Mingi (Duellante)



Jung "Xzi" Ki-hyo (Duellante)



Bae "KAIDIA" Jung-hyun (Duellante)



Sin "CHOPPA" Jae-hyeon (Avanguardia)



Jung "FUNFUN" SeungHyun (Avanguardia)



Jung "SNAKE" Rae-Won (Stratega)



Shin "Dotori" Hyun-jong (Stratega)



Kim "Xoon" Su-hoon (Allenatore)



Per quanto riguarda i luoghi in cui possiamo aspettarci di vedere Gen.G in azione per la prima volta, ci sono una manciata di tornei in programma prima del Ignite: Grand Finals a novembre. Per la regione asiatica, Ignite Stage 1 si verificherà per tutto il mese di giugno, mentre il Championship Season 2: Hellfire Gala si verificherà nella regione più o meno nello stesso periodo.